Cuáles con los mejores sartenes y ollas para cocinar

Si nos interesa una alimentación saludable, hay más de un aspecto a cuidar. Principalmente pensamos en que los ingredientes deben ser saludables y en efecto, eso es básico. Luego, hay que considerar el tipo de aceite o grasa a usar, eso también es muy importante, así como el tipo de sal y tiempo de cocción. Todo eso está muy bien, pero estamos olvidando algo, ¿en qué vamos a cocinar?

Tan importante es el qué, como en qué. Muchos de los materiales con los que están fabricados las ollas y sartenes que usamos para cocinar, por el efecto del calor propio del proceso de cocción pueden desprender metales pesados y otros tóxicos. Estas sustancias entran al cuerpo y el organismo no puede eliminarlos.

Es una realidad a la que no se le da muchas importancia, porque las consecuencias no son inmediatas, sin embargo sí que las hay y a largo plazo se harán evidentes.

Antecedentes

Fue en el año 2000 cuando la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU emitió un informe, en el que se alertaba de altos índices de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS) que se estaban acumulando en el medio ambiente. Resultó que la mayoría estaban en lugares cercanos a fábricas que producían recipientes y superficies antiadherentes.

Después de años de investigaciones, se llegó a la conclusión de que algunas sustancias ocupadas en la fabricación de sartenes y ollas antiadherentes, como el ácido perfluorooctanoico o PFOA, actúan en el cuerpo como disruptor endocrino imitando el efecto de las hormonas, por lo que se le asocia con diferentes tipos de cáncer, problemas tiroides y esterilidad tanto en animales como en seres humanos.

Opciones más recomendables en el mercado

Ante este panorama, te has de preguntar qué tipo de olla y sartén elegir para evitar toxicidad en tus alimentos. Las noticias son alentadoras, poco a poco el mercado ofrece más alternativas que prometen estar libres de toxinas, por otra parte, algunas otras ya llevan décadas en uso y con muy buenos resultados. A continuación las opciones más utilizadas para cocinar sin sustancias dañinas.

Acero inoxidable

A la fecha, este sigue siendo el material de mejor relación entre costo y beneficio. Tiene las ventajas de alta durabilidad, no requerir mayores cuidados y es fácil de limpiar. Su desventaja es que no disponen de la capacidad antiadherente, lo que obliga a utilizar un poco más aceite para cocinar. Además es cierto que la calidad varías y hay diferentes grados de acero, siendo el mejor el quirúrgico, pero al mismo tiempo, el más difícil de conseguir.

Hierro colado

Una de las opciones más antiguas que sigue vigente, algunos la prefieren sobre los demás y otros ni si quiera la consideran tan buena opción. Entre sus ventajas está que difunden muy bien el calor, es muy útiles para saltear o dorar a la plancha y dura toda la vida. Pero como desventaja está que no es antiadherente, es muy pesado y requiere un cuidado especial para no oxidarse.

Vidrio

Existen desde hace varias décadas los sartenes y ollas de este material, aunque no son tan comunes. Son una muy buena opción, ya que entre sus ventajas está el ser un material inocuo, estable, no poroso. Sin embargo, su desventaja es que tampoco es antiadherente y no es pato para parrillas de inducción.

Recubrimiento de cerámica

Su ventaja principal es ser antiadherente y ligero. Su desventaja es que su capacidad antiadherente se desgasta con el uso y paso del tiempo, se rayan con facilidad y poco a poco queda expuesta la capa de aluminio del interior del mismo. Su costo un tanto elevado y la durabilidad no es tan prolongada.

Recubrimiento de piedra

Es de las últimas invenciones, promete ser antiadherente y al mismo tiempo estar libre de PTFE, lo que serían sus principales ventajas. Sin embargo, entre sus desventajas es que su superficie requiere de cuidados especiales y se desgasta después de un uso prolongado. Así también, su costo también es elevado.

Titanio

Este es un material es de primera calidad y marca una nueva era en los utensilios de cocina. Su ventaja es que no es tóxico, tiene una larga durabilidad, no produce alergias, y difunde muy bien el calor. Pero nada es perfecto y su alto costo es muy poco accesible.

—

