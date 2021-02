Latina de Arizona muere de coronavirus después de dar a luz gemelos

Un hombre e Arizona tendrá que criar a tres hijos por su cuenta luego de perder a su esposa por el coronavirus.

Veronica Bernal, de 36 años, falleció el 25 de enero, semanas después de dar a luz gemelos. La mujer dio positivo de coronavirus poco después de la Navidad. Su esposo Manuel Medina dijo a WHAS11 que la salud de la mujer empeoró rápidamente.

“Se despertó en medio de la noche y gritaba que no podía respirar”, dijo Medina a la estación de noticias.

La mujer con siete meses de embarazo fue hospitalizada y se le conectó a un respirador. Los médicos, preocupados por la salud de los bebés, decidieron inducir el parto, que sucedió el 6 de enero.

“Estuvo en la UCI, nadie la puedo ver”, dijo Medina. “Creo que lo que lo hace más difícil es que ella se fue tan pronto, y simplemente no pudo criar a los niños y verlos”.

Veronica Bernal was just 36-years-old when she contracted COVID-19 while pregnant. She died without getting the chance to hold her twin babies. https://t.co/cRbSRa2FqV

