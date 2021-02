Los cantantes H.E.R, Jazmine Sullivan y Eric Church abren el Super Bowl 2021

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La artista Gabriela Sarmiento Wilson, mejor conocida como H.E.R, interpretó la canción “America the Beautiful” y realizó un poderoso solo de guitarra desde Tampa, Florida en la apertura del Super Bowl 2021. Un emotivo comienzo que recordó a muchos de los espectadores los inicios de la cantante Alicia Keys y la compararon en las redes sociales con H.E.R. Para los que aún no la conozcan, la cantante tiene 23 años nació en California y ganó en el Grammy por a Mejor Interpretación de R&B y Mejor álbum de R&B.

Pero el reconocimiento mayor lo ganó en la misma premiación cuando el himno de Black Lives Matter, “I Can’t Breathe”, se llevó el título a Mejor Canción. No cabe duda que se escuchará mucho más de H.E.R en el futuro después de esto, pues tocar en el Super Bowl y recorrer el mundo en las distintas pantallas no es cosa de artistas pequeños.

Posteriormente, los cantantes Jazmine Sullivan y Eric Church interpretaron el himno de los Estados Unidos, dando comienzo inmediatamente después al juego.

Sigue leyendo:

Cardi B vistió sólo unas pantimedias y dejó ver su calzón en medio de ¡la calle!

Adamari López y Toni Costa se quedaron sin voz cuando la pequeña Alaïa anotó su primer gol en un partido de fútbol

En la puerta, sobre la mesa y en un silla, Carolina Sandoval se desató como toda una stripper