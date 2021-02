Youtuber muere a tiros al hacer una broma sobre un asalto con cuchillo de carnicero

Las bromas le costaron la vida.

La Policía de Nashville (Tennessee) investiga la muerte a tiros de un hombre el viernes en la noche.

Según la información, los agentes llegaron al estacionamiento del parque Urban Air a las 9:25 p.m. por un tiroteo. Allí un hombre identificado como David Starnes Jr., de 23 años, admitió que disparó a Timothy Wilks, de 20 años.

Testigos dijeron que la víctima y otro amigo grababan bromas sobre un asalto para publicar en YouTube. Parte del libreto incluía a Wilks acercarse a las personas con un cuchillo de carnicero.

Starnes Jr. dijo que no sabía de la broma por lo que su reacción fue de defensa.

20 year old Nashville youtuber Timothy Wilks was killed after he approached a group of guys with butcher knives as part of a 'prank' robbery for youtube.. shooter said he was unaware of the prank & shot him to defend himself & others. No one has been charged in Wilks' death. pic.twitter.com/70BTeX0vNJ

— Saycheese TV 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) February 7, 2021