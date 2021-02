El “Morro” García, quien se suicidó hace unos días, tenía problemas de depresión desde el 2011 y quería dejar el fútbol

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de la terrible noticia del fallecimiento del goleador uruguayo Santiago García, salió nuevamente a la luz una entrevista que ofreció en el 2018, en la que reveló que desde el 2011 tenía problemas de depresión por un positivo que dio a cocaína en una prueba antidoping.

“Pasaron muchas situaciones que me sobrepasaron y con cosas que yo no hice. Ese fue uno de los grandes motivos (doping positivo por cocaína). Yo empecé a investigar, no me quedé tranquilo, pero hubieron manejos que no me gustaron y como siempre digo, no hablaré del tema porque no me gusta involucrar gente en cosas que ya pasaron”, relató hace 3 años a TyC Sports el “Morro”, a quien le afectó mucho ser el primer jugador en la historia del fútbol uruguayo con este resultado.

“Hubo un momento en el que pensé dejar de jugar futbol a un punto tal que una vez abrí la puerta y mi hermano vio la manera en la que está viviendo. No prendía la luz de mi casa, estaba totalmente deprimido, no quería jugar más al futbol”, complementó.

Lo que resuenan ahora estas palabras del Morro García. El 38% de los futbolistas, según @FIFPro, sufre depresión o problemas psicológicos (cuatro de cada diez). En la sociedad, el porcentaje varía entre el 13 y el 17%. La depresión suele ser un tema tabú. Y en el fútbol, aún más. pic.twitter.com/2te5Pa1tXx — Roberto Parrottino (@rparrottino) February 6, 2021

Al momento de su muerte, a los 30 años de edad, Santiago García aún pertenecía al Godoy Cruz, club en el que era un ídolo y donde siempre será recordado por tener la marca de máximo goleador histórico, aunque días antes del trágico acontecimiento fue separado del plantel y desde entonces se encontraba en tratamiento psiquiátrico.