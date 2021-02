Miley Cyrus rinde un cariñoso homenaje a Britney Spears en el show previo del Super Bowl

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este domingo Miley Cyrus ha querido mostrarle su apoyo incondicional a Britney Spears durante la actuación que ofreció en colaboración con la app de vídeos TikTok antes del partido del Super Bowl. La antigua protagonista de ‘Hannah Montana’, que también pasó su adolescencia bajo los focos de la atención pública, alteró la letra de su famoso sencillo ‘Party In The U.S.A.’ para sustituir el nombre de Jay-Z por el de la princesa del pop en el verso previo al estribillo y repetir hasta tres veces: ‘Y suena una canción de Britney en la radio’.

“Queremos a Britney“, afirmó Miley antes de seguir adelante con la canción.

Este guiño a la veterana artista llega en un momento en el que su nombre vuelve a estar de plena actualidad tras el estreno el pasado viernes de un documental titulado ‘Framing Britney Spears’, que aborda los complicados años que vivió tras el final de su relación sentimental con Justin Timberlake, marcados por sus problemas de salud mental y por una crisis en su imagen pública que se habría visto agravada por la narrativa que su exnovio contribuyó a construir en torno a su ruptura.

La intención de esta producción del New York Times es analizar el trato que se le dio a Britney, tanto por parte de los medios como de las personas de su entorno, desde el prisma de 2021 y, desde luego, no ha dejado en demasiado buen lugar a Timberlake. De hecho, los fans de la diva del pop no han tardado en clamar venganza a través de las redes sociales y exigir al excomponente de NSYNC que se disculpe públicamente por haber retratado supuestamente a su novia de la juventud como una persona infiel que merecía todo lo malo que pudiera sucederle y haberse burlado además de la complicada etapa que ella estaba atravesando en 2006, cuando él estrenó el sencillo ‘What Goes Around… Comes Around…’, que vendría a señalar: “Se recoge lo que se siembra”.