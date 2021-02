Plan de transformación de NYCHA divide opiniones entre residentes de viviendas públicas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las viviendas públicas de NYCHA (Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York), donde viven alrededor de 450,000 neoyorquinos de bajos ingresos, ha sido por muchos años consideradas una papa caliente. No solo sigue apareciendo por tercer año consecutivo como el peor casero de la Gran Manzana, sino que el dosier de lamentos son interminables.

Y es que a pesar de que cada año la Administración Municipal asegura meterle la mano a las necesidades que reportan muchos de los casi 180,000 departamentos que componen NYCHA, a fin de que los inquilinos tengan condiciones de vida dignas, y servicios básicos, residentes como Gloria Fernández, quien vive en Elliot Houses en Manhattan, advierte que siguen siendo muchas las quejas sin resolver.

“No solo lo digo yo, sino muchos vecinos y latinos que vivimos regados en diferentes partes de la ciudad. A nosotros siempre nos han dejado atrás por ser pobres. La Ciudad a veces hace arreglitos pequeños, pero no resuelve las problemáticas de raíz”, dijo la puertorriqueña. “Y eso que aquí nosotros somos reyes, porque tengo amigos en El Bronx y en Brooklyn que viven literalmente aguantando frío, con tuberías rotas y ratas y cucarachas de compañía. Eso no va a cambiar pronto”.

Esas son las quejas constantes de miles de inquilinos que denuncian pésimas condiciones de mantenimiento de muchos edificios, presencia de plagas en los apartamentos y hasta vandalismo en ascensores, puertas pasillos y ventanas.

Plan para cambiar el rostro a NYCHA

Pero la Administración de Blasio este 2021, el último año que tendrá las riendas de la Gran manzana, ha anunciado que sigue adelante con un plan de tranformación en las viviendas públicas de la ciudad, uno de los asuntos que le ha significado mayor palo, por parte de quienes consideran que el actual mandatario solo se ha dedicado a poner “curitas” para tratar heridas mortales.

Y es que con el llamado Plan de Transformación, que se presentó oficialmente el año pasado, y que también se puso a consideración del público, recibiendo más de 300 comentarios entre noviembre y diciembre, la meta es que las vivienda públicas de la Gran Manzana tengan otro rostro, donde funcione mejor la gestión y la atención a las necesidades.

NYCHA asegura que el punto en el horizonte es tener un sistema donde la implementación de los cambios venideros funcionen para quienes viven en las unidades desplegadas en los cinco condados.

“Este período de comentarios públicos para el Plan de Transformación es el comienzo de un largo proceso para crear una NYCHA que funcione para todos nuestros residentes y partes interesadas”, aseguró Greg Russ, presidente y director ejecutivo de NYCHA. “Apreciamos los comentarios que hemos recibido y esperamos utilizar estos comentarios para ayudar a dar forma al plan en el futuro”.

La Autoridad de Vienda de Nueva York reconoce que “si bien queda mucho trabajo por hacer”, están trabajando con un enfoque integral, que pretende darle una nueva visió a NYCHA, que incluye la participación de entidades privadas para estabilizar la vivienda pública, hecho que ha causado ampolla entre residentes.

“Ellos dentro del plan que tienen quieren tumbar edificios y dárselos a compañías privadas, algo a lo que nos oponemos totalmente, pues lo único que llevamos años pidiendo es que nos arreglen nuestras viviendas y que nos dejen aquí a nosotros y no que traigan gente rica a vivir a proyectos de lujo”, comentó Juan Corona, residente de NYCHA.

Toman en cuenta inquietudes de vecinos

Vicki Been, vicealcaldesa de la Administración De Blasio, aseguró que incluir a los residentes en los planes con la posibilidad de que presentaran sus comentarios, fue una manera de poder trabajar de manera conjunta con ellos y poder escuchar de primera mano sus inquietudes, para incluirlos en los proyectos de transformación de NYCHA.

“El período de comentarios públicos del Plan de Transformación brindó una oportunidad sin precedentes para que los residentes y la comunidad participaran en un plan que cambiará radicalmente la forma en que opera NYCHA”, dijo la funcionaria. “Estamos agradecidos por todos los que están dando un paso al frente para ayudar trazamos el rumbo y esperamos seguir trabajando juntos para dar forma al futuro de NYCHA”.

El plan de transformación de NYCHA se compone de labores para seguridad y protección, crear planes para organizar un comité de residentes para desarrollar recomendaciones sobre la responsabilidad de los residentes, la posibilidad de crear un sistema de seguimiento para rastrear las tareas diarias del cuidador y explorar nuevas métricas de desempeño, entre otras cosas.

A finales de enero se esperaba que esa agencia presentara un borrador final del plan al Monitor Federal, la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD), y una vez se apruebe, se iniciarán las labores de análisis para comenzar a implementarlo en marzo.

Uno de los puntos del proyecto es tener un fideicomiso público para renovar los edificios deteriorados, llamado Estrategia de Estabilización, junto a nuevos fondos federales (que han sido una de las principales carencias de la agencia) para mover proyectos de reparaciones.

Asimismo, con el plan de transformación se busca cambiar la forma en que hacen negocios mediante la implementación de nuevas políticas y procedimientos en toda la cartera, responder rápidamente a las condiciones en las propiedades de NYCHA, asegurar la calidad en los puntos de servicio, entregar proyectos a gran escala a tiempo y establecer estructuras de gestión claras.

“Para alcanzar estos objetivos, NYCHA identificó tres cambios organizativos importantes, que se describen en el Plan de Transformación: Cambios en la estructura de la Junta Directiva y la dirección ejecutiva de NYCHA que alinearán mejor las funciones en toda la organización y agilizarán la toma de decisiones comerciales; cambios en las carteras de propiedades y las operaciones de propiedad de NYCHA, incluido el cambio de una estructura de administración de seis condados a cuatro condados de administración geográfica y una mayor descentralización hacia grupos de administración de vecindarios más pequeños dentro de cada condado”, asegura NYCHA.

“Y Cambios en la alineación de las funciones de la oficina central para respaldar las operaciones de la propiedad, según el volumen de trabajo y las necesidades”, agregó esa agencia.

NYCHA manifiesta que el Plan de Transformación también incluye múltiples mejoras en los procesos comerciales que se centran en los puntos débiles de la prestación de servicios identificados por los residentes y empleados, cambiando los horarios de trabajo alternativo.

“El Plan de Transformación es una visión para un cambio dramático pero sostenible en la estructura de liderazgo y gobierno de NYCHA, los sistemas de administración de propiedades y las funciones centrales de apoyo. El Plan incluye un conjunto de estrategias que encaminarán a la agencia hacia un futuro mucho más brillante, pero es solo el comienzo de este proceso”, concluyó la agencia de Vivienda, advirtiendo que le gran reto seguirá siendo los recursos limitados que poseen.

Inquilinos con opiniones divididas

José Martínez, residente de NYCHA en Long Island City, en Queens, donde se han invertido múltiples recursos para cambiar techos en los últimos años, se mostró esceptcio hacia los cambios que se pretenden poner en marcha y exigió que se cree un plan donde haya participación directa de los inquilinos en la mesa, de manera permanente.

“Para mí todo eso que dicen son pajaritos de oro que quiere pintarnos el Alcalde ahora que ya está casi de salida, pero hasta que no haya inquilinos metidos, no con comentarios, sino sentados a la mesa, tomando decisiones y fiscalizando el uso de los recursos, las cosas no van a cambiar y van a seguir despilfarrando el dinero con han hecho como chiches”, dijo el boricua.

Pero otra inquilina de allí, quien se identificó como Rosa H, si le dio su voto de confianza a NYCHA y se mostró confiada en que las cosas van a cambiar pronto.

“Creo que a veces somos muy injustos con la Ciudad, porque la verdad es que si Trump no quiso darle dinero para que arreglaran las cosas de edificios que son muy viejos, era imposible que el Alcalde pudiera hacer todo solo, entonces ahora que llegará Biden siento que vamos a ver cambios”, dijo la mexicana. “A mi De Blasio me gustó como alcalde y creo que antes de irse va acallarle la boca a muchos arreglando a NYCHA, peor obviamente no podrá renovar todo cien por ciento, tal vez un 20%”.

La esperanza en el plan de transformación se da justo cuando el HUD entregó $24,7 millones a NYCHA para hacerle frente a problemas de seguridad en los edificios, y la protección de las propiedades contra el crimeny las drogas.

Tras el anuncio, el congresista por Nueva York Adriano Espaillat aseguró que los efectos del uso de esos recursos se verán muy pronto en el bien de los inquilinos de esos complejos de vivienda.

“Debemos poner la salud, la seguridad y el bienestar de las familias en primer lugar en todos nuestros esfuerzos, y esta última subvención del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) se destinará a brindar actualizaciones críticas y reparaciones necesarias para ayudar a mejorar la seguridad de los residentes de NYCHA”, mencionó el político de origen dominicano.

Cerca de $17.3 millones se usarán para modernizar la iluminación en Thomas Jefferson y James Weldon Johnson en East Harlem y Walt Whitman Houses, ubicado en Fort Greene, Brooklyn. Asimismo, $7.3 millones se invertirán en planes para reducir el plomo en las viviendas de NYCHA en toda la ciudad, donde viven niños menores de 6 años.

NYCHA en cifras