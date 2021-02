Turista murió arrollada por camión de escombros en Times Square de Nueva York

Tamar Rhode, una mujer de 64 años visitante de Maryland, murió después de ser atropellada por un camión de basura en Times Square, NYC.

La víctima fue golpeada cuando cruzaba Broadway en West 45th Street alrededor de las 3 p.m. del sábado. Según la policía, era residente de Gaithersburg, Maryland.

La mujer sufrió un traumatismo severo en la pierna y estaba consciente cuando la llevaron de urgencia al Hospital Bellevue, pero finalmente sucumbió a sus heridas, dijeron las autoridades.

El conductor del camión permaneció en el lugar, pero no se espera que se presenten cargos penales, destacó ABC News.

