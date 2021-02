Falso policía secuestró y atacó a dos niñas en Nueva York

Donald Cristiano Jr. fue arrestado en Lindenhurst (Long Island, NY) por presuntamente hacerse pasar por un oficial de policía y secuestrar a dos adolescentes.

Cristiano (46), residente de Bay Shore, se declaró “no culpable” de los cargos de secuestro y engaño el viernes, reportó News 12. Al parecer, atrajo a las víctimas de 14 y 16 años a su automóvil, alegando que era un oficial de policía y que había una investigación de pandillas , por lo que “no era seguro caminar” en el área.

La policía dice que Cristiano ofreció a las adolescentes llevarlas a la biblioteca y, una vez que llegaron, le dijo a la joven de 16 años que saliera del auto para poder hablar con la otra menor. Luego manejó con la niña de 14 años a un parque, la tocó e hizo comentarios inapropiados. Pero ella luchó contra él y corrió a una casa cercana, donde el propietario llamó al 911.

Cristiano coincidió con la descripción del perpetrador. Fue localizado en Bay Shore y arrestado sin incidentes el jueves.

De camino a su lectura de cargos el viernes, Cristiano dijo a la prensa que el incidente “Es el resultado de las drogas y el alcohol”. Cuando se le preguntó si quería disculparse, respondió: “No recuerdo mucho”.

La comisionada de policía de Suffolk, Geraldine Hart, reportó que las niñas proporcionaron a los detectives una descripción del vehículo y así pudieron reducir la búsqueda a 400 coincidencias en el condado.

El abogado defensor John Powers dijo que su cliente sufre de estrés postraumático y trastornos bipolares. Fue detenido con una fianza de $1 millón de dólares en efectivo.

