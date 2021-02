Golpearon para violar a mujer de 62 años en calle de Brooklyn

NYPD está tras la pista de un atacante que arrastró a una mujer de 62 años a un callejón y trató de violarla en Brooklyn.

El incidente tuvo lugar a las 5:50 a.m. del sábado cerca de Kosciuszko St y la avenida Lewis, en Bed-Stuy. El hombre, captado en un video publicado por la policía de Nueva York, siguió a la víctima por la calle y la agredió físicamente. Luego la arrastró al callejón e intentó violarla, pero huyó sin lograrlo.

Más tarde paramédicos llevaron a la víctima a un hospital donde fue tratada por lesiones y dolor en el labio, la mano y la rodilla, detalló Pix11.

No se han hecho arrestos. La policía pidió ayuda para identificar al hombre. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨for ATTEMPTED RAPE On 2/6/21 @ 5:50 AM, in the vicinity of Kosciuszko St. & Lewis Ave, in the the @NYPD81Pct,subject approached 62 year old victim, physically assaulted her and attempted to rape her. Any info call us @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $2500 pic.twitter.com/1WqqREknqn

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) February 10, 2021