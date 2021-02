Trump enfurece con sus abogados por sus discursos de apertura contra ‘impeachment’

El expresidente Donald Trump está furioso con las primeras intervenciones de sus abogados en el juicio político en su contra.

El mandatario está especialmente resentido con el discurso del abogado Bruce Castor, quien reconoció que los gerentes de la Cámara de Representantes, quienes son la parte acusadora, hicieron una presentación “bien hecha”, sobre el cargo de “inicitación a la insurrección” en contra del republicano.

“Trump se había estado preparando para una defensa mucho menos exitosa que la de su primer juicio político, pero se sorprendió por momentos al escuchar algunos de los argumentos, específicamente cómo Bruce Castor elogió la presentación de los gerentes de juicio político de la Cámara”, publicó la reportera Katherine Faulders, de ABC News.

