Arranca ‘impeachment’ a Trump con video sobre toma violenta a Capitolio

Con un video sobre la invasión violenta al Capitolio, donde murieron cinco personas, el Senado comenzó el juicio político al expresidente Donald Trump que durará al menos dos semanas.

El exmandatario es acusado de “incitacióna la insurrección” por el ataque al Capitolio, por lo que el video integra parte de su discurso en el mitin, pero se intercalan imágenes con el incremento de violencia de los seguidores MAGA.

También se integró parte del discurso del entonces líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell (Kentucky), quien reconoció que el expresidente Trump “difundió teorías de conspiración” tras perdes la elección del 3 de noviembre.

El el representante Jamie Raskin (Maryland), quien funge como el principal “fiscal” de la Cámara, introdujo las imágenes que forman parte de los argumentos en contra del expresidente, a quien se le escucha decir “luchamos como el infierno” y luego: “Vamos al Capitolio”.

Here is part of the video timeline of what happened on January 6 the impeachment managers just played for the Senate pic.twitter.com/tHtQhusRbx

— Aaron Rupar (@atrupar) February 9, 2021