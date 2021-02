Violencia campante: video captó puñetazo a policía en calle de Nueva York

Ni la policía se salva de la violencia callejera en Nueva York: ayer un agente recibió un puñetazo en la cara afuera de la Comisaría 40 en El Bronx, en plena calle, a la luz del día.

Clarence Joe, de 34 años, fue detenido por el ataque. El video divulgado por NYPD muestra al policía siendo golpeado, mientras otros dos oficiales se acercaron corriendo para inmovilizar y esposar al agresor, tumbándolo al suelo.

“El trabajo policial es impredecible y peligroso como vimos hoy cuando un criminal violento agredió a un oficial frente a una comisaría en El #Bronx. Afortunadamente, nuestros grandes policías no resultaron gravemente heridos e hicieron un gran trabajo arrestando al hombre para que no pudiera lastimar a ningún neoyorquino”, comentó el jefe Terence Monahan al publicar el video en Twitter.

No está clara la razón del ataque ni si el detenido iba saliendo de la estación policial o simplemente pasaba por la calle. Esa comisaría se ubica en 257 Alexander Avenue.

Police work is unpredictable and dangerous as we saw today when a violent criminal assaulted an officer in front of a station house in the #Bronx. Fortunately, our great cops weren’t seriously hurt and they did a tremendous job arresting the man so he can’t hurt any New Yorker. pic.twitter.com/scgmf7n6K1

— Chief Terence Monahan (@NYPDChiefofDept) February 10, 2021