Preocupa escalada de violencia callejera en NYC

Ya se fue el primer mes de 2021 y la otra ‘pandemia’ que enfrenta la Gran Manzana –la violencia armada- sigue mostrando indicios poco alentadores este año nuevo: las cifras del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) especifican que las víctimas de disparos casi se triplicaron el recién terminado enero, si se comparan con las primeras cuatro semanas del 2020.

Treinta seis neoyorquinos, todos en los vecindarios más pobres, han sido alcanzados por proyectiles. Y el dato más inquietante es que los asesinatos aumentaron en un 125%, en los primeros 10 días de estas hojas del calendario, lo cual empieza a significar para la Uniformada una terrible ‘campanada’.

Ya en las primeras horas del mes de febrero, en plena tormenta invernal, las detonaciones tampoco cesaron.

Fuentes del NYPD dijeron a El Diario que hay una “preocupación extrema” y la “voluntad” de controlar por todos los medios la curva ascendente de violencia y criminalidad, para que se vuelva a recobrar el estatus de la ciudad más segura y densamente poblada del país, luego del peso que significa que el año pasado las balaceras hayan repuntado en un 100%.

En el mapa del Archivo de la Violencia Armada (GVA), una organización que pondera diariamente incidentes con armas de fuego en en el país, ubican a El Bronx y Brooklyn como los condados con más reportes de hechos violentos en toda la ciudad.

También en las cifras oficiales se subraya a El Bronx como el condado “más caliente”, con nueve asesinatos en lo que va de año seguido del norte de Brooklyn con seis víctimas fatales, y allí también salta a la vista un aumento del 300% en los disparos, en este despertar de un año nuevo.

Despite the challenges this city continues to face due to COVID-19, your NYPD officers made 486 gun arrests in January 2021. More than any January since 1995. pic.twitter.com/JJ7eHliVkA

Mientras los tiroteos van en alza, las cifras de arrestos por armas de fuego también.

En su discurso del ‘Estado de NYPD’, el comisionado de Policía Dermot Shea aseguró que se registró un aumento del 77% en las detenciones por tenencia ilegal de armas en las primeras tres semanas de 2021. Una tendencia que el máximo jefe policial de la ciudad de Nueva York describió como inquietante. Y una señal de que hay muchos componentes violentos en las calles.

“Estoy muy preocupado por la cantidad de arrestos por armas de fuego que estamos haciendo este año ¡Es alarmante!”, dijo Shea.

Los agentes de policía de Nueva York realizaron 486 arrestos por armas de fuego en enero de 2021, más que cualquier otro enero desde 1995.

El Comisionado volvió a atribuir la creciente violencia criminal a normativas jurídicas como la reforma de la Ley de Fianzas que como ha expresado hasta el cansancio, ha permitido que quienes violen la ley encuentren caminos para encontrar rápidamente la libertad.

“Necesitamos ayuda en términos de cambios legislativos. Lo deseable son jueces que cuenten con instrumentos jurídicos para mantener a las personas peligrosas lejos de las comunidades“, subrayó el Comisionado.

Los funcionarios también han citado el aumento de la actividad de las pandillas como un factor en aproximadamente la mitad de los tiroteos en la ciudad y han reiterado que apuntarán con fuerza a los líderes de las pandillas en un esfuerzo por reducir la violencia con armas de fuego en 2021.

Nada más controversial que tratar de establecer las causas de esta escalada violenta en una ciudad que vive las secuelas de un 2020 en donde reventó una espantosa crisis de salud pública, la devastación financiera y el desempleo, a la par de modificaciones en las administración de la justicia penal, en medio de nuevas normas para intentar poner límites a la brutalidad policial.

En el corazón de los vecindarios de la Gran Manzana hay centenares de testigos que atribuyen el alza de la violencia a una “impunidad creciente”. Así lo califica Fernando Matteo, portavoz de la Asociación de Bodegueros de América (UBA), quien describe que estos comerciantes regados por los cinco condados pueden dar cuenta del perjuicio que causa la flexibilidad legal “que pone en libertad a delincuentes” en cuestión de horas o días.

“Si alguien tiene que hacer frente todos los días a la violencia en nuestros barrios más pobres, son nuestros bodegueros. Para ellos la vida se le ha complicado y cada día va de mal en peor. Ahora la tendencia es que los delincuentes entran y descaradamente se llevan productos sin pagar, porque saben que la seguridad pública no existe. Y si caen presos, a las horas la justicia los suelta”, argumentó Matteo.

El líder del gremio de uno de los establecimientos comerciales más expandidos en las calles de la Gran Manzana señala que aunque sus asociados han sufrido en primera línea el ataque con armas, “desde todos los ángulos” han sido las principales víctimas de ese discurso que “le ha quitado fuerza a nuestros efectivos policiales para dárselo a los criminales”.

Por su parte, oficiales del NYPD que prefirieron reservar su identidad, comparten que “no se debe olvidar” que la Ciudad restó al presupuesto de la Uniformada $1,000 millones de dólares y el número de oficiales de policía se redujo 7% entre el 2019 y 2020.

“Son una serie de decisiones políticas que nos quitaron autoridad. Nos calificaron a todos como racistas. Y eso de alguna forma impacta. La mayoría de nosotros tenemos un compromiso de hacer a Nueva York segura, a pesar de nuestros defectos”, aseguró un oficial de origen hispano.

So far this week, your @NYPDDetectives have made arrests in 6 murders & 6 other shootings — they’re out there working relentlessly to find justice for victims.

If you have any information about these or any violent crimes in NYC call 800-577-TIPS. #yourcityyourcall pic.twitter.com/ZicDJAB6do

