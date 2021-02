Michelle Salas cambia su estilo de vida ante inminente operación

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El fin de semana pasado, Michelle Salas reveló en redes sociales que se había roto el ligamento cruzado de una rodilla tras esquiar en las montañas nevadas de Vail y que necesitaba realizarse una operación para arreglar el problema y ahora que la fecha decisiva se acerca, la joven ha decidido cambiar sus hábitos diarios para que todo salga mucho mejor de lo que se espera.

A través de sus Instagram Stories, la hija de Luis Miguel señaló que ha tratado de tener una actitud positiva todo el tiempo, aunque sabe que su recuperación será muy tardada, y añadió que ha practicado algunas de las rutinas que los médicos le indicaron para que la pierna se desinflame y no haya tanto dolor previo a la cirugía.

“He avanzado bastante y ya no tengo la rodilla tan inflamada, pero eso no quita que me vayan a operar, por lo que ya empecé con los ejercicios que tengo que hacer para estar lista y también he comido mucho más sano. Para mí, que son una persona hiperactiva, es muy difícil estar sentada casi todo el tiempo, descansar siempre y no poder caminar, pero no me voy a echar para abajo y voy a salir delante de esto”, dijo Michelle.

Cabe recordar que cuando dio la noticia de su accidente, la influencer agradeció que, a pesar de la lesión que sufrió, las cosas no pasaran a mayores, pues está consciente de que, tras resbalar en la nieve, mucha gente llega a tener heridas mucho más graves que la suya o incluso mueren por las dificultades de la situación.

