Clarissa Molina reveló que no pasará el Día de San Valentín con su novio

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Clarissa Molina se siente afortunada de volver a ser parte de Premio Lo Nuestro (Univision), el próximo 18 de febrero en Estados Unidos, pero este compromiso es la causa de que no tenga libre el Día de San Valentín para disfrutarlo con su novio.

“Estoy súper contenta de estar otra vez en Premio Lo Nuestro, es mi segunda vez estando las cuatro horas en el show. Voy a estar en la alfombra y luego ya en el show, de 8 a 11 de la noche, voy a estar en el backstage llevando la adrenalina”.

La presentadora dominicana lucirá distintos cambios de vestuario y adelanta los colores que estará luciendo.

“Ayer le escribí a mi ‘stylist’, Karla, y me mandó unas fotos chulísimas. Hay uno verde que me gustó muchísimo, hay uno rosa que me fascina, hay uno gris que está en proceso todavía, no he visto el final, y hay uno naranja ¡que me fascinó!, así que ahí te di los colores, que te cuento, eso ya es un gran adelanto”.

– Pero, antes de PLN está San Valentin este domingo, ¿qué planes tienes?

Te cuento que en San Valentín voy a estar desde el American Airlines Arena, trabajando para “El Gordo y la Flaca”; tengo varias entrevistas pautadas por allá, ¡así que ya tú sabes! Me toca hacer lo que amo con el amor de mi vida: “el trabajo”, me toca estar ahí.

– ¿Qué dice tu novio?

Imagínate, ya lo sabe, yo creo que él también, así que estamos iguales.

– ¿Ya tienes su regalo?

¡Ay, no sé! Yo soy malísima con los regalos, para regalar soy bien mala, pero cuando regalo, regalo bien. Pero, por ejemplo, ahora mismo, yo espero siempre al último minuto, pero realmente no hay nada planeado, vamos a ver qué pasa ese día.

– ¿Cómo ves a Francisca con el embarazo? ¿Qué te ha dicho?

¡Está embarazadísima Francisca! Hablé con ella antes de ayer y está feliz, dice que disfrutándose cada día, dice que está en ese momento de disfrutarlo más, de no sentirse tan cansada de repente, o con mucho sueño, que eso es lo que ella estaba sintiendo anteriormente.

“Yo tengo aquí algo para enviarle que todavía no le he enviado, porque soy mala para ‘keep track’, pero aquí lo tengo anotado: “Enviar a Francisca el regalo por correo”, o de repente se lo llevo, que vivimos cerca.

Sigue leyendo: Clarissa Molina se voltea y mueve la retaguardia de manera impresionante con unos jean ajustadísimos