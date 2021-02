¿Por qué el abogado de Trump se ponía la mano en la cabeza cada vez que tomaba agua durante el “impeachment”?

David Schoen, el abogado del expresidente Donald Trump en el juicio político o “impeachment” en su contra en el Senado federal, llamó la atención este martes, más que por sus argumentos por la maniobra que hacía cada vez que tomaba agua.

Resulta que Schoen se colocaba la mano en la cabeza cada vez que ingería un sorbo del líquido en medio de su alocución inicial en el Congreso federal.

Lo anterior llamó la atención de usuarios de Twitter que buscaban una explicación al movimiento repetitivo del abogado.

“¿Alguien va a reconocer la manera en que David Schoen toma agua?”, compartió una usuaria.

David Schoen drinking water holds the top of his head while he takes the drink. Holding hair in place? Anybody else curious to this?

— Derek Kozlak (@KozlakDerek) February 9, 2021