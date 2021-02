Se enamora de un maestro 27 años mayor que ella al que conoció por YouTube

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aunque pareciera ser una historia de telenovela, es parte de la vida real.

Una chica de 21 años llamada Jana Leonhardt, motivada por expandir sus conocimientos de Filosofía decidió buscar en YouTube videos relacionados con el tema. Fue entonces cuando dio con un canal de un profesor experto en la materia, el cual la cautivó en todos los sentidos.

“Comencé a ver el video, cuando me di cuenta que había empezado a desconectarme de lo que decía y me estaba concentrando en lo agradable que parecía el hombre del video y lo soñadora que era su voz”, indicó la chica.

Jana, en ese entonces de 18 años, contactó por mail al profesor en cuestión, un hombre alemán de 48 años llamado Peter Heinrich, con el pretexto de querer entablar una conversación filosófica personal.

Fue así como se contactaron vía FaceTime y en ambos surgió algo indescriptible que los motivó a conocerse en persona tan solo 4 semanas después, en donde comprobaron, según sus propias palabras, que eran el uno para el otro.

Una relación no bien vista

Cuando los padres de Lana se enteraron del romance que su hija había iniciado con su profesor, un hombre 27 años mayor que ella, le dieron por completo la espalda. Lo mismo ocurrió con la familia de Peter, quienes no soportan verlos juntos. Pese a todo, la joven decidió hace 3 años mudarse con su pareja.

Sin embargo, esta pareja no está de acuerdo en renunciar al gran amor que se tienen y no les importa lo que los demás piensen de ellos. De hecho, tienen una cuenta en Instagram en donde comparten momentos especiales de su relación.

“El amor no tiene edad. Ni la felicidad. Y no podría imaginarme la vida sin mi alma gemela a mi lado. Animaría a cualquier persona en una relación de diferencia de edad a ser abierta con todos al respecto, que no lo oculte y sea honesto. Incluso si algunas personas no lo aceptan, no importa lo que piensen, ya que lo más importante es que ambos sean felices”, agregó Lana.