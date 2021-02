Policías y reportero heridos en violenta protesta racial en Nueva York; 11 detenidos

Several people were arrested and a Daily News photographer was assaulted in anti-police protests in Midtown Manhattan, law enforcement sources said. https://t.co/KimDIN7VtF

Una marcha de Black Lives Matter (BLM) a través de Midtown Manhattan se volvió violenta anoche, dejando dos policías y un reportero heridos y 11 manifestantes arrestados.

No estaba claro el motivo de esta protesta en particular. Fue la primera manifestación de ese tipo en Nueva York tras la llegada de Joe Biden a la presidencia, si bien fueron muy comunes el año pasado y hasta enero, en medio de tensiones raciales y electorales a nivel nacional y un clima anti policial en NYC.

NYPD informó que dos agentes sufrieron heridas leves durante la protesta, a la que asistieron unos 100 manifestantes; los funcionarios no detallaron cómo resultaron heridos los policías.

Al menos algunos de los arrestados fueron acusados ​​de agredir al fotógrafo del Daily News Sam Costanza en la intersección de la 6ta Avenida y la Calle 54 por creer erróneamente que era un policía, informó New York Post.

El fotógrafo que estaba trabajando fue rodeado y golpeado después de que uno de los manifestantes lo reconoció de una protesta de BLM frente a la 6ta Comisaría de la policía de Nueva York en Greenwich Village el año pasado, según las fuentes.

El manifestante agitado comenzó a gritar: “Es un policía”, incitando a muchos de sus compañeros de marcha. Alrededor de una docena de personas rodearon al fotógrafo, empujándolo y golpeándolo con sus puños y otros objetos, narraron las fuentes.

La policía de Nueva York confirmó el ataque y dijo que “un miembro de los medios de comunicación” fue agredido y que la policía hizo “varios arrestos”.

Los oficiales del FDNY respondieron a la escena a las 9 p.m. El fotógrafo, que sufrió una hemorragia nasal, rechazó la atención médica, dijo la policía.

“Daily News photographer Sam Costanza..was..struck after one..protester began yelling, “He’s a cop,”…a dozen people surrounded the photog, shoving him & beating him with their fists & other objects…NYPD confirmed..“a member of the media” was assaulted”https://t.co/d9Vq7bZezd

