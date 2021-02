Estados Unidos se mantiene en alerta por mal tiempo y tormenta de nieve

El mal tiempo en Estados Unidos mantiene en alerta a por lo menos 40 estados que registran la caída de nieve, bajas temperaturas y fuertes vientos, así como afectaciones a más de 150 millones de personas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

La página Flight Aware, informó ayer domingo que se suspendieron más de 2,300 vuelos y para este lunes se tiene previsto que se cancelen más de 2,600.

Uno de los estados más afectados por las fuertes tormentas es Texas, donde los usuarios reportan apagones en sus casas y negocios desde esta mañana del lunes.

El Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, que administra el flujo de energía, realizó cortes en el suministro debido a las bajas temperaturas que alcanzaron los 10 grados Fahrenheit (-12 Celsius) cerca de Dallas y 20 grados (-5 Celsius) en algunas zonas de Houston.

Desde el pasado viernes 12, el gobernador de Texas, Greg Abbott, a través de su cuenta de Twitter, alertó de las bajas temperaturas y pidió a la población mantenerse a salvo ante un fin de semana con tormenta de nieve.

“El área de Dallas-Fort Worth podría ver condiciones cercanas a la ventisca este fin de semana. Gran parte de Texas enfrentará temperaturas históricamente bajas que durarán días. Las carreteras serán muy peligrosas. Algunas áreas pueden experimentar cortes de energía. Tome precauciones para mantenerse a salvo”, señaló en Twitter.

Dallas-Fort Worth area could see near-blizzard conditions this weekend.

Much of Texas will face historic low temperature that will last for days.

Roads will be very dangerous.

Some areas may experience power outages.

Take precaution to stay safe.https://t.co/d5gdKcrQYO

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) February 13, 2021