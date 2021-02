Adolescente cayó a aguas congeladas en Central Park de Nueva York

Un adolescente de 14 años fue rescatado por dos buenos samaritanos después de caer a través del hielo en un lago en Central Park (NYC).

Sucedió ayer poco después de las 2 p.m. cerca de East 59th St y Fifth Avenue. Cuando las unidades de emergencia de FDNY respondieron, el adolescente y su amigo ya habían abandonada el área. Finalmente fueron localizados y uno de ellos fue llevado a un hospital local por hipotermia, reportó Pix11.

“Cuando cayó al hielo, comencé a mirar para ver dónde podía agarrar una [escalera] y alguien más ya venía con una”, narró Dan McFadden, quien se apresuró a ayudar. “Así que simplemente agarré la escalera… y le di un extremo y él se agarró y pude sacarlo”, contó a New York Post.

“Daba miedo, pero estaba jugando donde no debería. Estaba empapado y conmocionado”, agregó el rescatista. Cuando apareció la policía, el niño estaba fuera del agua y se había ido, confirmó un testigo.

New Yorkers – There is no such thing as safe ice. Never walk on frozen water. Ponds and lakes in our city parks may seem frozen, but they are never solid enough for anyone to safely walk on. See more #FDNYSmart tips at https://t.co/NpwdRdlElY pic.twitter.com/6k4d0L6p0X

— FDNY (@FDNY) February 16, 2021