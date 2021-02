Diego Maradona ‘solo’ dejó solo $7 millones de dólares de herencia para todos sus hijos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La fortuna de Diego Maradona ha sido “saqueada” y sus hijos tendrán que luchar por aproximadamente $7 millones de dólares, según sus abogados.

El ícono del fútbol le dijo a sus amigos antes de morir que tenía alrededor de $100 millones de dólares. Pero las cifras que se han filtrado desde su fallecimiento podrían ser alrededor de 15 veces más, a lo que hay que sumar los activos inmobiliarios.

Anoche, el abogado del hijo menor de Maradona, admitió que los ‘parásitos’ podrían haberle robado la fortuna del exfutbolista al dejar al descubierto la problemática situación económica del exfutbolista.

Mario Baudry dijo: “Se ha hablado de $100 millones, pero solo un poco más de $7 millones han aparecido en cuentas bancarias junto con un pequeño apartamento, una vieja casa que Diego poseía y dos autos. Diego ganaba mucho dinero pero el problema es que no lo tenía.

“Los informes de gastos no han aparecido, por lo que no sabemos si él los gastó o si otros lo gastaron o si está en algún lugar que aún no conocemos”.

Mario Baudry reveló detalles de la sucesión de Diego Maradona: “Una de sus cajas de seguridad estaba falseada” https://t.co/PYcLAszkuW — Infobae América (@infobaeamerica) February 13, 2021

Sobre una caja fuerte que Maradona tenía en la casa donde vivía antes de que la operación cerebral, agregó: “Diego pensó que solo él podía abrirla, pero cualquiera que la tocara podía.

“Estamos a punto de abrir una caja de seguridad en un banco que estaba a nombre de Diego, pero cuando vayamos probablemente descubramos que Maradona nunca fue allí. Cuando Diego le dio a la gente un poder, abrieron cuentas y trabajaron en su nombre.

“En Dubai tenía relojes de diseño que venían con una tarjeta y un número de serie. Tenemos 14 tarjetas, pero no relojes. Alguien se los llevó “.

Baudry, que ahora está saliendo con la ex de Maradona, Verónica Ojeda, hizo sus asombrosas afirmaciones en entrevistas televisivas argentinas.

Insistió en que no estaba señalando a nadie en particular e insistió: “Si ganó los millones que ganó, ¿a dónde se fue? Si Diego lo gastó, y con suerte ese es el caso, no hay problema.

“Sus herederos estarán tranquilos si se les demuestra que eso sucedió. Pero por el momento no hay ningún papeleo que lo demuestre ”.

Afirmando que su relación con Maradona fue cordial a pesar de su relación con Ojeda, agregó: “Diego me dijo en un audio de WhatsApp antes de morir cuánto dinero tenía, pero era un mensaje privado y no puedo probar lo que dijo.

“El abogado de Diego, Matías Morla, ha dicho que sus hijos iban a heredar fortunas, que había hoteles, una fábrica de pasta y otros negocios en Cuba y Venezuela, pero hasta ahora no hemos visto nada que respalde eso”.

