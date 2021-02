Nueva York legalizó la subrogación compensatoria: mujeres podrán cobrar por gestar un bebé ajeno

Nueva York legalizó la subrogación compensatoria, que permite a una mujer cobrar por gestar en su cuerpo un bebé con el que no tiene vínculo genético, pues fue concebido por una pareja ajena.

La nueva ley estatal, en vigor desde el lunes 15, permitirá a las parejas del estado firmar un contrato con esa mujer sustituta que no esté relacionada genéticamente con el embrión.

La ley incluye la declaración más amplia en el país en derechos de las mujeres sustitutas, que les garantiza un abogado independiente y una atención médica integral. Nueva York era uno de los pocos estados que prohibían la subrogación comercial, acotó Pix11.

“Aunque contamos nuestras bendiciones a diario y estamos muy agradecidos por todos los dones que tenemos en este mundo, sé desde que era adolescente que tener un hijo no sería una opción para mí”, explicó Kelly Cesare, una de las neoyorquinas que busca una madre sustituta junto a su esposo Alex, pues ella no puede quedar embarazada debido a complicaciones cardíacas que padece desde que nació.

Actualmente, Louisiana, Nebraska y Michigan tienen leyes que prohíben la subrogación. Mientras en Indiana y Arizona hay restricciones estrictas sobre el proceso.

El Dr. Nazca Fontes, director ejecutivo de la clínica de fertilidad Conceive Abilities, calificó la nueva ley como una victoria para la reproducción de terceros. “Muchos de nuestros clientes han intentado o han seguido previamente la ruta de adopción con o sin éxito. Entonces, éste es otro paso en su camino hacia la construcción de una familia”, afirmó.

En este momento, la compensación por embarazo varía entre $25 mil y $50 mil dólares. El costo total del proceso puede costarle a los padres entre $100 mil y $150 mil.

“Hay muchas razones por las que las personas buscan la maternidad subrogada, ya sean parejas del mismo sexo o una pareja heterosexual tradicional. Ésta es realmente sólo una opción en su arsenal para formar una familia”, explicó Fontes.

