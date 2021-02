Ronald Koeman aceptó la superioridad del PSG y dijo que al Barcelona le falta nivel para la Champions League

Luego de la derrota del Barcelona por 4-1 contra el París Saint-Germain en el Camp Nou, Ronald Koeman aceptó que los franceses fueron superiores, que tuvieron un mejor equipo que ellos y que las posibilidades de una remontada son muy pocas.

“El PSG ha demostrado tener un equipo más completo que nosotros, hay que aceptarlo y mejorar cosas. Sabemos que esto nos puede pasar cuando jugamos contra un equipo superior físicamente”, mencionó en conferencia de prensa el DT blaugrana.

Ronald Koeman mencionó que saldría del estadio “triste y decepcionado” y admitió que al Barcelona “le faltan cosas para el nivel de la Champions League“.

