Arrojaron bebé a la basura en Coney Island; NYPD lo halló muerto

Un bebé recién nacido fue encontrado muerto en un contenedor de basura de Coney Island (Brooklyn, NYC) después de que su madre avisara a la policía.

Los oficiales recibieron la llamada ayer alrededor de las 4:50 p.m. La mujer no identificada dijo que había dado a luz, pero no pudo dar cuenta del paradero del niño.

La policía registró su residencia cerca de Mermaid Avenue y West 28th St, pero no encontró nada, dijeron los oficiales. Entonces alertaron a paramédicos y, poco después, se descubrió que el niño estaba inconsciente dentro de un contenedor de basura en West 27th St.

El infante fue declarado muerto en la escena, pero no está claro si nació vivo ni si fue la madre quién lo arrojó a la basura. La pesquisa sigue abierta, reportó Pix11.

Las autoridades le recuerdan que Nueva York existe una ley de refugio seguro, que permite a los padres renunciar a un recién nacido de hasta 30 días de forma anónima y sin enjuiciamiento, en hospitales, iglesias, estaciones de policía o de bomberos y otros espacios designados. También pueden dejarlo con alguien y notificar inmediatamente a las autoridades sobre la ubicación del infante.

I received a call earlier from the 60th Pct about a newborn baby that had been found in the dumpsters near W. 28th st. This is a very sad day for CI but also an opportunity to spread awareness about postpartum depression, and resources for pregnant women. https://t.co/VDOGn3rI94

— Mathylde Frontus (@FrontusforNY) February 18, 2021