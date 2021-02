Fernando Alonso regresa a los entrenamientos una semana después de ser atropellado

El dos veces campeón de la Fórmula 1, Fernando Alonso, volvió a entrenar una semana después de fracturarse la mandíbula al ser atropellado, y está ansioso por presumir de su regreso.

El español publicó una foto en redes sociales de su entrenamiento bajo el sol de Suiza, ya que todavía apunta a su regreso a la F1 el próximo mes.

“Vitamina D . Algún elástico y paseos para mantener la forma. Contento con todo y agradecido por sus mensajes”, escribió el español a sus fans.

Vitamina D . Algún elástico y paseos para mantener la forma. Contento con todo y agradecido por vuestros mensajes. 💙💛❤️

Vitamin D. Elastics and some walks to keep the level high. Happy with everything and grateful for your messages 💙💛❤️#f1 #alpine #renault pic.twitter.com/zVv3zWmyXL

— Fernando Alonso (@alo_oficial) February 17, 2021