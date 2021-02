Mujer encabezará Tokio 2020: Medallista olímpica es la nueva presidenta del comité organizador

La medallista olímpica Seiko Hashimoto asumió hoy la presidencia del comité organizador de Tokio 2020 con la difícil tarea de encauzar la cita a cinco meses de su apertura en medio de la pandemia y tras la polémica sexista en torno a su antecesor.

Nacida en la localidad de Hayakita, en la prefectura septentrional de Hokkaido, el 5 de octubre de 1964, a cinco días de la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos de Tokio, asegura que sus padres le pusieron el nombre de Seiko (que significa “retoño sagrado”) en honor a la llama olímpica, llamada “seika” (“fuego sagrado”) en japonés.

Seiko Hashimoto compitió entre 1984 y 1994 en cuatro ediciones de los Juegos de Invierno como patinadora de velocidad, disciplina en la que logró un bronce en los 1,500 metros en Albertville 1992. También participó en tres ediciones de los Juegos veraniegos en la disciplina de ciclismo en pista entre 1988 y 1996, año en el que ya había comenzado su carrera política al haber resultado elegida por primera vez en 1995 para ocupar un escaño en la Cámara Alta representando el Partido Liberal Democrático (PLD).

Hashimoto ha sido la única mujer japonesa en competir en unos Juegos Olímpicos mientras se desempeñaba como legisladora y llegó a ocupar la vicepresidencia del Comité Olímpico Japonés, así como la presidencia de la Federación de Patinaje sobre Hielo de Japón.

En 2008, fue nombrada viceministra de Asuntos Exteriores en el breve mandato como primer ministro de Taro Aso, actual viceprimer ministro y ministro de Finanzas, y que, curiosamente también participó en unos Juegos Olímpicos, Montreal 76, como miembro del equipo de tiro con arco.

En 2010 fue asignada para el cargo de ministra encargada de las medidas para la baja natalidad, Deporte e Igualdad de género.

Hashimoto ocupaba el puesto de ministra encargada de los Juegos Olímpicos, ministra para el empoderamiento de la mujer y de Igualdad desde 2019 y hasta su renuncia hoy para presidir Tokio 2020.

La japonesa se ha convertido en la segunda mujer en ponerse al frente del comité organizador de unos Juegos Olímpicos, tras la griega Gianna Angelopoulos en Atenas 2004.

Entre algún otro de sus hitos se encuentra el de haber sido la primera legisladora de la Cámara Alta del Parlamento nipón en haber dado a luz mientras ocupada un cargo y en solicitar con éxito la instalación de guarderías para hijos de miembros de la Dieta (Parlamento).

Hashimoto is an accomplished Olympic athlete in her own right. Her career includes:

🥉 Winning bronze for speed skating the 1500 m at Albertville '92

4️⃣ Appearing in four consecutive Winter Olympics (1984-94)

3️⃣ Appearing in three consecutive Summer Olympics (1988-96) pic.twitter.com/4HwVh7ZUbN

— Her Football Hub (@HerFootballHub) February 18, 2021