Serena Williams abandonó llorando y muy afectada la conferencia tras su derrota en el Abierto de Australia

Serena Williams no pudo contener las lágrimas y abandonó la rueda de prensa posterior a su derrota en semifinales del Abierto de Australia ante la japonesa Naomi Osaka quien la derrotó con facilidad este jueves.

“Ya he acabado por hoy”, comentó antes de desmoronarse al ver frustrado su intento de conseguir el vigesimocuarto título de Grand Slam que necesitaba para igualar el récord de la australiana Margaret Court.

🗣️ "If I were to say farewell I wouldn't tell anyone…"

Serena Williams left her news conference in tears after her Australian Open semi-final defeat by Naomi Osaka.pic.twitter.com/ZTP4WU2HFa

— Sky Sports (@SkySports) February 18, 2021