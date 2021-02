Anciana muerta, seis niños heridos y decenas sin hogar: tragedias residenciales en Nueva York

Dos emergencias reportadas por FDNY en las últimas horas dejaron a una anciana muerta en el Upper West Side y seis niños y tres adultos heridos tras una explosión residencial en El Bronx.

Alrededor de las 8 p.m. del miércoles, un incendio en un apartamento dentro de Douglass Houses en Columbus Avenue y 101st St causó la muerte a una mujer de 72 años. Su identidad no fue revelada, pendiente de notificación familiar.

Según la policía, el incendio se contuvo en esa vivienda del tercer piso, acotó Pix11. El origen del fuego fue determinado “accidental”.

La segunda gran emergencia se reportó ayer tras una explosión de gas en El Bronx. Nueve personas -seis niños y tres adultos- resultaron heridas.

Los equipos de emergencia se apresuraron a una casa multifamiliar en un callejón sin salida en Paulding Avenue, cerca de Poplar Street, poco después de las 3:20 p.m.

Hubo una explosión de gas en el segundo piso del edificio, que hizo estallar la mayoría de las ventanas y puertas, pero las autoridades dijeron que se desconoce la causa.

“Mi habitación se puso patas arriba en un segundo”, dijo el residente Adriel Sambolin. “Hay agujeros literalmente en las paredes. El techo de la cocina literalmente se vino abajo”.

Dos de los niños se encontraban en estado crítico con lesiones potencialmente mortales, dijeron las autoridades. Dos personas sufrieron lesiones graves, pero fueron reportadas en condición estable. Los otros heridos sufrieron daños leves.

Todos los residentes salieron del edificio: una casa multifamiliar de tres pisos con varios apartamentos. Un portavoz de Con Edison dijo que un equipo se dirigió al lugar y se cortó el gas en la zona.

El Departamento de Edificios de la Ciudad (DOB) llevará a cabo una inspección de estabilidad estructural de las instalaciones. La Cruz Roja está proporcionando alojamiento temporal y asistencia financiera de emergencia para al menos dos de las familias afectadas.

FDNY Deputy Assistant Chief Sarrocco and Division Chief Russo provide an update from the scene of a gas explosion at 1520 Paulding Avenue in the Bronx. Read more: https://t.co/H0oznaNYZQ pic.twitter.com/qc0nCcxS1I

— FDNY (@FDNY) February 18, 2021