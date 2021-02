Dr. Fauci anuncia que la MLB podría abrir estadios esta temporada

La posibilidad de que la temporada 2021 de las Grandes Ligas pueda darse con la asistencia de espectadores es real, de acuerdo a la opinión vertida por el doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos.

Fauci es cautelosamente optimista sobre la posibilidad de que los aficionados regresen a las gradas para la temporada 2021 de las Mayores, siempre que la tasa de infecciones por la COVID-19 siga en receso.

El experto médico expresó este viernes su optimismo en declaraciones a ESPN.

“Existirán muchas posibilidades de tener una temporada de béisbol que sea completa“, valoró Fauci. “Con aficionados en las gradas, tal vez no uno al lado de otro y habrá restricciones de salud pública como el uso de máscarillas y cosas así”.

Podcast: Dr. Anthony Fauci talks about fans in the stands in 2021, what he'd tell players mulling a possible vaccination. https://t.co/UunYiS971U Also: World Series Managers Dave Roberts and Kevin Cash; Alden Gonzalez on the sustainability of the Padres' push.

— Buster Olney (@Buster_ESPN) February 19, 2021