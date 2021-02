Abren 11 sitios de pruebas rápidas de coronavirus en Nueva York para acelerar reapertura económica

Once sitios de pruebas rápidas de coronavirus abrieron en NYC como una forma de acelerar la reapertura de la economía, anunció ayer el gobernador Andrew Cuomo.

“Creo que la reapertura se acelerará con las pruebas y hemos estado avanzando por ese camino”, dijo Cuomo durante una conferencia de prensa virtual en Albany. Las pruebas “son la clave para acelerar la reapertura de la economía”, insistió.

Ocho de esos sitios tienen sede en Manhattan, y los otros tres se encuentran en Brooklyn, Queens y El Bronx.

Las pruebas de antígeno COVID-19 aprobadas por la FDA que se administran en esos sitios no costarán más de $30 dólares y darán resultados en 30 minutos o menos: “30 en 30”, aseveró Cuomo, citado por amNY. “Vamos a reabrir más de estos, creo que esto será una gran ventaja para el estado Nueva York”.

Las nuevas ubicaciones de prueba se encuentran en:

New York State opened 11 new COVID-19 rapid testing locations across the five boroughs of New York City on Friday, according to Governor Andrew Cuomo.https://t.co/3xfVqq7soW

— amNewYork (@amNewYork) February 19, 2021