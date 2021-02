“Las maté a las dos”: guardia latino de prisiones confesó homicidio de amigas inmigrantes saliendo del aeropuerto Newark

John P. Menéndez, un joven oficial de correccionales de Nueva Jersey, confesó que mató a tiros a su novia y a su amiga, celoso y enojado porque ella no respondía sus llamadas.

“Las maté a las dos, solo arréstame, hermano”, dijo Menéndez (23) a la policía, según documentos judiciales.

El oficial de correcciones del condado Hudson de West New York (NJ) fue acusado esta semana de dos cargos de asesinato y delitos con armas en las muertes de su novia Anna Shpilberg y Luiza Shinkarevskaya, ambas de 40 años, inmigrantes de Ucrania.

Los policías que respondieron a los informes de un tiroteo cerca del Aeropuerto Internacional Newark Liberty el martes, encontraron a Shinkarevskaya muerta por una bala en la cabeza en una acera en un estacionamiento comercial. En el lugar se encontró una pistola Glock de 9 mm registrada a nombre de Menéndez, dijeron las autoridades.

Poco tiempo después, el sospechoso ensangrentado supuestamente se acercó a un policía de Newark y confesó haber matado a ambas mujeres. “Esto es una locura, no puedo creer que hice esto”, le dijo al oficial y luego lo dirigió a la escena del crimen.

Shpilberg fue encontrada muerta en el asiento del pasajero de su automóvil cerca de Bruen St y Edison Place, en los alrededores de la estación ferroviaria Newark Penn.

Un testigo le dijo a la policía que las mujeres llegaron en un vuelo el martes y que estaba programado que Menéndez las recogiera, según documentos judiciales.

Las mujeres vivían en Nueva Jersey, y anteriormente en Brooklyn. Shpilberg era higienista dental y trabajaba en Staten Island, informó NJ.com

Menéndez dijo que le disparó a su novia porque ella había estado ignorando sus llamadas después de irse de vacaciones con Shinkarevskaya. También constantemete le exigía videos como prueba de su ubicación, según un allegado.

El sospechoso permanecía detenido sin derecho a fianza el viernes en la cárcel del condado Essex.

‘I killed both of them. Just arrest me, bro,’ corrections officer told cop after he shot girlfriend, her friend, authorities say https://t.co/C2URWuBEZB pic.twitter.com/N2rXBY3YlJ

— njdotcom (@njdotcom) February 19, 2021