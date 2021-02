VIDEO: Así descubrieron a mujeres que se hicieron pasar por abuelitas para ser vacunadas

Dos mujeres de Florida se disfrazaron de abuelitas en búsqueda de obtener su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, COVID-19. Autoridades revelaron el video del insólito caso cuando las abusivas fueron sorprendidas.

El doctor Raúl Pino, director del Departamento de Salud de Florida en el condado de Orange, dijo a los reporteros que las mujeres fueron atrapadas vistiéndose como “abuelas” – “las gorras, los guantes, las gafas, todo” – en el sitio de vacunación el miércoles pasado. Pino dijo que no estaba seguro de cómo habían logrado obtener sus primeras dosis.

NEW 🚨 Two women dressed as grannies trying to get a second shot of a COVID-19 vaccine in Florida got caught. Both had valid vaccination cards of first shot.

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 20, 2021