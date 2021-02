La hija de Niurka Marcos se retiró los implantes de senos y mostró el proceso

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En los últimos meses, famosas como Michelle Renaud y Carmen Aub decidieron someterse a una operación para retirarse los implantes de senos que tenían y ahora es Romina Marcos, hija de Niurka, quien se suma a esta lista y confiesa que, a pesar de que le gustaba su imagen como era, ya tenía varios problemas de salud.

A través de su canal de YouTube, la joven de 24 años confesó que desde chica buscaba aumentarse el tamaño de sus pechos, cosa que logró hace ya cuatro años; sin embargo, nunca se imaginó que con el paso del tiempo las piezas de silicona iban a provocarle un sinfín de molestias y hasta frenar su activo estilo de vida.

“Siempre hay que estar seguros de lo que vamos a hacer. Yo me operé cuando tenía 20 y, la verdad, no sé si a esa edad estaba consciente de lo que quería. No me funcionaron, estoy teniendo mucho dolor, pulsaciones y cansancio y aunque lo puedo aguantar, no tengo por qué hacerlo. Así que tomaré las señales y me los quitaré”, contó Romina.

Asimismo, la chica compartió en sus Instagram Stories varias fotografías minutos antes y después de su operación y tras asegurar que todo había salido de maravilla, aprovechó para agradecerle a su famosa madre, pues nunca se separó de su lado y se aseguró de que tuviera todo lo que necesitara para empezar su recuperación.

