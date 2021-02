Ted Cruz endurece críticas en su contra por viaje a Cancún al publicar fotos de ayuda en Texas

El senador Ted Cruz ha intentado darle la vuelta a las críticas por su viaje a Cancún, mientras sus representados en Texas enfrentaron problemas de electricidad y agua tras las intensas nevadas.

Con la etiqueta #TexasStrong (#TexasFuerte), el republicano compartió imágenes cargando botellas de agua y platicando con algunas personas en un estacionamiento.

Reportes de medios locales indican que cientos de personas hacen largas filas para obtener agua potable, ya que la del grifo no es viable para beber.

Sin embargo, después de que tuvo que volver de México, donde pensaba pasar un fin de semana, el senador continúa enfrentando críticas por sus intentos de, ahora sí, ayudar a los texanos.

El veterano Bruno Amato calificó a Cruz como “una vergüenza para Texas y cualquier persona con cerebro. Él realmente piensa que sus representados son unos verdaderos tontos”.

Cruz ahora incluso se lanza contra las compañías de electricidad llamando al Congreso local a actuar “rápidamente”, luego de reportes de que consumidores recibirían cuentas de $5,000 dólares por electricidad.

This is WRONG. No power company should get a windfall because of a natural disaster, and Texans shouldn’t get hammered by ridiculous rate increases for last week’s energy debacle.

State and local regulators should act swiftly to prevent this injustice. https://t.co/Qo2e4pwv4z

— Ted Cruz (@tedcruz) February 21, 2021