VIDEO: Teófimo López se vuelve loco tras ver el impresionante nocaut de Óscar Valdez

El espectacular y al mismo tiempo escalofriante nocaut logrado por el mexicano Óscar Valdez para arrebatarle a su compatriota Miguel Berchelt el cetro mundial superpluma ha sacudido al mundo del boxeo, pero nadie tuvo una mejor reacción que el monarca indiscutible de peso ligero Teófimo López.

Mirando la pelea dentro de la “burbuja” de Top Rank en el hotel-casino MGM Grand de Las Vegas, el estelar peleador neoyorquino de sangre hondureña no podía creer el golpe fulminante de Valdez y lo que hizo fue salir corriendo a toda velocidad de la sección donde se encontraba.

How many of you at home reacted to that KO like @TeofimoLopez did? #BercheltValdez pic.twitter.com/iIzzq5TiPR

— Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021