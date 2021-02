Con diminuto bikini negro, Jailyne Ojeda presume sus encantos por delante y por detrás

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cada vez que Jailyne Ojeda hace su aparición en redes sociales los que tienen el placer de observarla se paralizan. Es imposible no prestar atención a las prominentes medidas que la mexicana tiene.

Hace unos días, la modelo quiso deleitar la pupila de sus casi 13 millones de seguidores de Instagram con cuatro postales donde se le puede ver en una playa presumiendo sus encantos por delante y por detrás, con un diminuto bikini negro que apenas pudo cubrir su pechonalidad y sus caderas.

En las imágenes que suman medio millón de ‘me gusta’, la curvilínea aprovechó para compartir un extenso mensaje a sus detractores.

“You hate me yet you can’t stop talking about me.

You speak negatively on me yet you’ve never met me.

You feel powerful behind a screen but you would never approach me in person.

You troll on me on social media but ask me for a pic and act like a fan in person.

You criticize my lifestyle but dream of having it.

You criticize my body but would kill to have it.

You can’t find something bad to say about me so you make things up.

And while you waste your time doing all this I keep leveling up because I focus on myself and my goals. Successful people don’t have time to hate or focus on others. Keep that in mind ♥️😉”, aseguró la joven.

(Desliza para ver todas las fotos)

Lee también: