Donald Trump manda mensaje de apoyo a Tiger Woods tras su grave accidente

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje de apoyo al golfista Tiger Woods, luego de que este sufriera un grave accidente automovilístico que lo tiene internado en el hospital.

A través de Jason Miller, su portavoz, Trump, quien tiene su cuenta de Twitter suspendida, compartió su sentir luego de lo sucedido con Tiger Woods, a quien condecoró en el 2019 con la Medalla de la Libertad, luego de que el golfista ganara el Masters.

“Mejórate pronto, Tiger. ¡Eres un verdadero campeón!“, reza el mensaje que Miller compartió a manera de comunicado del expresidente.

Statement from Donald J. Trump, 45th President of the United States of America:

“Get well soon, Tiger. You are a true champion!”

— Jason Miller (@JasonMillerinDC) February 23, 2021