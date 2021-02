Tiger Woods sufre grave accidente automovilístico; está en el quirófano

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El golfista Tiger Woods tuvo un serio accidente automovilístico este martes en Los Ángeles, cuando su vehículo volcó en la frontera de Rolling Hills Estates y Rancho Palos Verdes.

De acuerdo con lo mencionado en un comunicado del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), Tiger Woods viajaba hacia el norte por Hawthorne Boulevard en Blackhorse Road cuando se estrelló.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement… pic.twitter.com/cSWOxKZC1w — LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021

El comunicado agrega que Woods viajaba solo, que tuvo que ser liberado del vehículo con pinzas hidráulicas, además de que fue trasladado a un hospital local por sus heridas y que la investigación de lo sucedido sigue en curso.

Here is the intersection where the #TigerWoods crash allegedly happened. Just took this. More @latimes coverage to come https://t.co/OgdTnbdXuS pic.twitter.com/rJrxp0eGWR — Christina Schoellkopf (@CSchoellkopf) February 23, 2021

De acuerdo con información más reciente de Los Angeles Times, Mark Steinberg, el agente del golfista, dijo que Woods sufrió varias lesiones en las piernas y que está siendo intervenido quirúrgicamente.