Mariachi mexicano llega hasta la casa de Ted Cruz en Texas para protestar por su viaje a Cancún en plena tormenta invernal

Un grupo de Mariachi mexicano tampoco le perdonó al senador republicano Ted Cruz el haberse escapado a vacaciones a Cancún mientras el estado de Texas que representa estaba en una crisis por tormentas invernales.

Cinco músicos acudieron a la vivienda de Cruz este domingo para una presentación en el exterior de la casa cuando ya el político había regresado del criticado viaje. Al republicano no se le vio por la vivienda.

Activistas cargaban carteles en contra de la gestión del republicano.

La presentación fue parte de una campaña iniciada por Adam Jama, de Carrollton, para recaudar fondos para el Hospital de Niños de Texas, en Houston. El propio Jama fue quien contactó al grupo de músicos para realizar el evento “Grupo de Mariachi para Ted Cruz”.

Para la tarde de este martes, la cuenta había recabado más de $2,500 dólares.

El senador ha sido objeto de críticas desde que comenzaron a circular fotos el miércoles pasado en el avión que lo llevaría a la turística ciudad de Cancún, justo cuando miles de sus constituyentes sufrían los estragos de la falta de electricidad y las bajas temperaturas en el estado.

En un comunicado al día siguiente, Cruz confirmó que había viajado a México, pero se justificó diciendo que sus hijas se lo habían pedido y que quería ser un buen padre.

“Con la escuela cancelada durante la semana, nuestras niñas pidieron hacer un viaje con amigos. Queriendo ser un buen padre, volé con ellas anoche y regresaré esta tarde”, indicó en el comunicado. Ese mismo día y en medio del revuelo causado, Cruz tomó el vuelo de regreso.

El domingo, el republicano intentó enmendar el asunto y compartió fotos en en redes entregando agua a residentes y reuniéndose con ellos.

I spoke with @SenTedCruz on radio today about his trip last week, media treatment, TX energy, and his call for an investigation into Andrew Cuomo’s nursing home/coronavirus scandal. Watch the simulcast via @TheFirstonTV : https://t.co/QgzP2sGWNj

Sin embargo, lo anterior no ha logrado menguar las críticas sobre lo que catalogan una actitud irresponsable por parte del legislador.

NEVER forget TEXAS…. Ya just gotta love THIS #CancunCoward #TedCruzFailedTexas https://t.co/cVzal3uEKK

It's funny that @tedcruz continues the prior guy's legacy of stupid tweets that bite his gelatinous rear-assembly, but sad that it took so many Texans to die to make @SenTedCruz pay attention. #TedCruzFailedTexas pic.twitter.com/UPO9uwNqEp

There once was a coward named Ted, from the frozen state of Texas he fled.

While the power was lost or at an enormous cost

He left his constituents for dead#TedCruz #TedCruzFailedTexas #TedCruzFailedTexas @tedcruz

— Jessica 🐇🐇🐇 (@RancidGinger) February 21, 2021