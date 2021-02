Ex RBD Christian Chávez aparece maquillado y supuestamente intoxicado

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El periodista argentino Javier Ceriani junto a la sin par Elisa Berastaín dieron detalles un poco bochornosos de el ex RBD Christian Chávez, donde aseguran que “Este chico no está bien”. El conductor de Chisme No Like aseguró que habló con la que vende tacos en Televisa y la misma le dijo que “El chico viene, sale a la noche, como tacos, no paga. Ya lo conocemos, está medio loquito”. Aseguró también que el actor y cantante vive en frente del canal y por eso supuestamente esta señora tiene esos detalles.

También afirmó que estuvo tocando la puerta de la casa de Chávez y que no respondió pero que “Es un asco eso”. Aprovechó la oportunidad de dar a conocer un video en el que aseguró que “verían al mexicano como nunca antes”. Según el argentino, el chico se ve “Maquillado e intoxicado”.

Agregó que el cantante dijo “barbaridades y que pobrecito”, dando a entender así que siente pena por él. Asegura que el joven mexicano “No está bien y que alguno de sus compañeros como Adamari López deberían ayudarlo”. Aquí les dejamos el video en cuestión para que ustedes saquen sus propias conclusiones.