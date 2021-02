Jailyne Ojeda resalta su figura de reloj de arena con entallado vestido

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Además de linda, es muy sensual. Y así, más sexy que nunca, Jailyne Ojeda Ochoa se mostró en una producción de fotos demostrando de lo bien que lucen sus curvas con un modelito de alto impacto.

En esta oportunidad, la modelo de 23 años de edad compartió unas imágenes en las que se le puede ver posando con un entallado vestido negro con transparencias que resaltó su figura de reloj de arena.

“Talk to me nice or don’t talk to me at all 🙂”, se puede leer en las postales que en cuestión de horas han acumulado más de 280 mil corazoncitos rojos y cientos de piropos.

Por si no fuera suficiente, hace unos días, Jailyne ya había causado furor al regalarle a sus fans unas atrevidas tomas en bikini mostrando su retaguardia.