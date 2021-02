Jomari Goyso reveló al fin si tiene pareja

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A partir de ahora, tienes una cita con Jomari Goyso todos los viernes. El presentador de “Sal y Pimienta” (Univision), comparte los detalles de su nuevo podcast, “Sin Rodeo’, y se confiesa sobre sus relaciones.

“Creo que más que yo solo hablando, que puede ser que alguna vez haga alguno, a mí me gusta conversar con otra persona, porque de alguna forma en la conversación encuentras la diferencia de pensamientos y al mismo tiempo te reta a ti a pensar diferente, y creo que eso es el reto que tiene ‘Sin Rodeo’”.

– Bueno, ya que estamos hablando sin rodeos, te pregunto ¿Jomari tiene pareja?

¡Ahí vamos! Soltero y sin compromiso. Creo que he sido muy privado con eso. Estoy soltero, pero no es algo que me guste hablar porque no, no me gusta, no me parece que me agradaría que la gente empiece a decir o a aprobar lo que hago, lo que no hablo, porque como dice mi psicóloga:

“La privacidad es algo muy importante”, y en el momento en que la pierdes, pierdes algo muy potente; entonces, yo peleo mucho por eso, porque yo vivo en el ojo público, entonces me cuido mucho de eso para mantener mi sanidad.

“Ya tengo suficiente cuando critico moda, que hay cuarenta que me atacan, como para que venga eso por todos los lados”.

