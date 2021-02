Maradona salvó la vida de una joven en el 2007 y su historia se volvió viral

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Entre el mar de rumores que hay en torno a la muerte de Diego Armando Maradona, ha trascendido una nueva noticia que involucra al exfutbolista en una historia positiva y de esperanza que se volvió viral en Argentina gracias a que su hija Gianinna la compartió en sus redes sociales.

“Lloren todos conmigo! Te amo amiga! @Aleja_____ gracias por matarme de amor! Gracias @coplandcita por esta historia. Que orgullo mi padre para siempre“, publicó Gianinna Maradona en su cuenta de Twitter al compartir la historia de Mariana Copland.

En su relato, Mariana, la joven que coincidió con Maradona en marzo del 2007 en una clínica de rehabilitación tras pasar duros momentos por una ruptura amorosa, narra cómo el astro del fútbol la cuido y la ayudó a superar sus problemas, salvándole la vida.

“Él por sus problemas de alcoholismo, yo por una depresión espantosa. Yo fui internada antes que él. Un mes y medio antes. Cuando él llegó yo empezaba a ver que había algo más. Me ayudó a querer levantarme, jugamos al volley y me apodó ‘lapicera veloz’ porque me la pasaba escribiendo”, escribió la joven al inicio del hilo en Twitter.

“Un día desaté una crisis horrible y entre tres enfermeros para calmar la angustia me ataron a la cama de un primer piso y me dieron una sobredosis de midax. Al otro día me levanté con la mitad del cuerpo paralizado. Era un ente. Babeaba. No podía caminar. Tenía dormida la mitad de mi cuerpo”, continuó con su historia.

“Después de que mi médico firmara un acta en la que se explicaba que no podían drogarme sin su consentimiento, tres días después, los mismos tres enfermeros vinieron por mi nueva crisis. Pero Diego se paró adelante, abrió los dos brazos, me hizo casita y dijo: ‘Con la nena no’. Discutieron varios minutos, yo lloraba”, dijo.

Según contó la mujer, Maradona llamó por teléfono a la madre de la joven y le dijo que no aconsejaba que su hija no pasara la noche en ese lugar.

“Y no se despegó de mí un minuto. Recuerdo que antes de cortar le dijo: ‘Vos tranquila, podría ser mi hija. Tranquila te esperamos acá'”, sostuvo la joven, que aseguró que la depresión “había sido desatada por un novio” que tuvo, de nombre Nicolás.

Además, según relató, Maradona, al enterarse de esto, firmó una hoja y escribió: “Nicolás, sos un pelele”.

“Y me miró después de firmar y me dijo: ‘No seas cagona, dáselo’. Nicolás, si lees esto, siempre fuiste un pelotudo. Pero hasta que Maradona no me lo explicó no lo entendí”, concluyó.

La historia se difundió por toda Argentina y varias partes de Latinoamérica, conmoviendo a muchas personas, incluyendo a Giannina.