Tercer cheque de estímulo de $1,400: Cámara de Representantes votará por paquete final de Biden este viernes

El líder de la mayoría demócrata Steny Hoyer anunció este martes por Twitter que la Cámara de Representantes de Estados Unidos bajará este viernes al pleno para votación final en ese cuerpo la propuesta de ley de la Administración Biden con cheques de estímulo de $1,400 dólares.

“La Cámara votará este viernes por el Plan de Rescate Estadounidense de @Potus para acabar esta pandemia y distribuir alivio necesario de manera urgente a las familias estadounidenses y a los pequeños negocios. La gente de Estados Unidos apoya firmemente este proyecto de ley y nosotros nos estamos moviendo rápidamente para convertirlo en ley”, lee el tuit de Hoyer.

The House will vote on Friday on @POTUS’ #AmericanRescuePlan to end this pandemic and deliver urgently needed relief to America’s families and small businesses. The American people strongly support this bill, and we are moving swiftly to see it enacted into law.

— Steny (Wear a Mask) Hoyer (@LeaderHoyer) February 24, 2021