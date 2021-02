Siete razones por las que los republicanos rechazan el paquete de Biden con cheques de estímulo de $1,400

El plan de rescate económico de la Administración Biden valorado en $1.9 billones de dólares que incluye cheques de estímulo de $1,400 enfrenta dificultades para su aprobación en el Senado, no solo por la negativa de los republicanos en avalar el plan sino por la de un demócrata confeso: Joe Manchin.

Aunque los demócratas tienen ante sí la opción del mecanismo de “reconciliación” para aprobar de forma expedita y con una mayoría simple la legislación en la Cámara alta sin los votos republicanos, necesitan el de Manchin.

Sin embargo, el demócrata conservador de West Virginia tiene varias reservas con la propuesta de la mayoría de los miembros de su Partido.

El político no solo rechaza los cheques de estímulo de $1,400 para quienes ganan $75,000 o menos, y $150,000 en el caso de parejas; sino que se opone al aumento a $15 al salario mínimo federal, otra de las secciones incluidas en el paquete.

Así las cosas, el éxito de la estrategia de los demócratas recae, básicamente, en un miembro de la propia delegación, más que de los republicanos.

Mientras tanto, líderes republicanos mantienen su campaña en contra de la ley bajo el argumento de que se trata de un intento de la portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para pagarle a los demócratas más progresistas de la colectividad.

Algunos de los argumentos de los republicanos contenidos en un documento en el que se recomienda votar “no” al plan del presidente Joe Biden y su equipo son:

1. El paquete no incluye protecciones para evitar que fondos de contribuyentes sean dirigidos al pago de abortos.

2. Otorga $130,000 millones para escuelas sin garantía de que los centros de estudios proveerán clases presenciales.

3. Incluye $350,000 millones en fondos para estados demócratas.

4. La cifra para la extensión de ayuda por desempleo semanal hasta agosto es excesiva ($260,000 millones) y premia a quienes no trabajan.

5. Algunos indocumentados serían elegibles a las ayudas, incluyendo el cheque de estímulo.

6. “Matará” 1.4 millones de empleos al incrementar el salario mínimo nacional en 107% a $15 la hora.

7. Menos del 9% de los $1.9 billones irán dirigidos a combatir la crisis por coronavirus mediante la inversión en salud pública en esfuerzos de pruebas, rastreo y vacunación.

House GOP Leadership recommending a NO vote on Biden COVID relief package, which comes to floor next week.

Scalise team mockingly calling the legislation the "Pelosi’s Payoff to Progressives Act" pic.twitter.com/PtT2RtJAuY

— Scott Wong (@scottwongDC) February 19, 2021