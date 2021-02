Alerta por posible variante inédita de Covid-19 generada en Nueva York

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En la ciudad de Nueva York se detectó una nueva variante del virus que causa COVID-19 y se está propagando rápidamente, según alertan dos estudios de la Universidad de Columbia y el Instituto de Tecnología de California (Caltech).

La variante, llamada B.1.526, apareció por primera vez en muestras tomadas en la ciudad en noviembre. Los investigadores han descubierto que ha aparecido en aproximadamente una de cada cuatro muestras este mes.

“Examinamos miles de secuencias en una base de datos pública y notamos que había un patrón de mutaciones en un conjunto de secuencias de Nueva York que era diferente de las variantes conocidas”, dijo a Fox News el Dr. Anthony West, de Caltech.

La Dra. Danielle Ompad, una epidemióloga que no participó en los dos estudios, comentó que no le sorprende que se haya identificado una nueva variante en Nueva York. “En el futuro, veremos muchos informes como éste de nuevas variantes emergentes (…) No creo que esto vaya a ser inusual. Es sólo que lo estamos controlando mejor en este momento”.

La nueva variante puede debilitar la efectividad de las vacunas, según los estudios. Para West eso es “una posibilidad (…) El escenario más probable es que tienda a hacer que las personas tengan infecciones leves con más frecuencia”.

Hasta ahora, ninguno de los estudios ha sido examinado por una revisión entre colegas para confirmar que los datos se han recopilado e interpretado correctamente. Ese será el siguiente paso.

“Básicamente, quieres otro par de ojos de un grupo de personas que no están relacionadas con el trabajo que están haciendo”, señaló Ompad.