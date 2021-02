Exigen a Cuomo paquete de ayuda para inmigrantes excluidos de alivios del COVID-19 en Nueva York

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Falta poco para que se cumpla el primer año del arribo de la pandemia del COVID-19 a la Gran Manzana que hasta ahora ha matado en todo el estado de Nueva York a 38,227 personas, de las cuales la mayoría, el 34%, son hispanos, seguidos por negros con el 28%. Y aunque el gobernador Andrew Cuomo aseguró desde el principio de la crisis que no iba a abandonar a los neoyorquinos más vulnerables, sus palabras se las llevó el viento.

Al menos eso denuncian inmigrantes, activistas y defensores de familias indocumentadas, que este jueves se plantaron frente a la oficina de la Gobernación de Nueva York, en Manhattan, para criticar al mandatario estatal por seguir ignorando a los trabajadores sin papeles, y por tratarlos como invisibles.

Los manifestantes, quienes levantaron en la acera una especie de ‘cementerio’, con las fotografías de 86 latinos de Brooklyn y Queens que, dijeron, murieron en la pandemia esperando algún tipo de ayuda financiera estatal que jamás llegó, pidieron a Cuomo que impulse la creación de un fondo económico por $3,500 millones para ayudar a trabajadores excluidos.

El clamor de los promotores de la protesta es que dentro del presupuesto estatal, que se debate actualmente en Albany y que debe aprobarse antes del 1 de abril, no se deje por fuera a los indocumentados, muchos de los cuales han sido trabajadores en primera línea de riesgo y empleados esenciales.

Piden impuesto a los multimillonarios

Asimismo, exigieron que se apruebe la ley de impuesto a los multimillonarios del estado, para recaudar dinero que alivie a los más necesitados, brindando asistencia a quienes no califican para el seguro de desempleo y se dé luz verde a la cancelación de las deudas acumuladas por las rentas no pagadas.

“Necesitamos que se nos haga justicia y que el gobernador Cuomo nos de el alivio que nuestras comunidades se merecen, pues ya vamos a cumplir un año sin recibir ningún tipo de apoyo ni alivio del gobierno estatal. Necesitamos un apoyo consistente”, dijo Julissa Bisogno, activista de Make the Road NY, señalanado las fotos de los hispanos de su organización que murieron por el COVID.

“Ellos se murieron esperando alguna ayuda y no quisiéramos seguir agregando fotos ni platos a la mesa de más personas que mueran o sigan batallando por falta de apoyo. Gobernador deje de proteger a sus amigos millonarios y ayude a nuestra gente”, agregó Bisogno.

Acciones similares se realizaron también en las oficinas del presidente de la Asamblea Estatal Carl Heastie, y de la líder del Senado Estatal, Andrea Stewart-Cousins. Con platos vacíos en el piso, los manifestantes quisieron representar el hambre que reina en sus comunidades.

Gigi Hernández, residente de Queens, quien actualmente está desempleada, criticó que la propuesta de presupuesto de Cuomo para el próximo año fiscal tenga reducciones en asuntos vitales para la comunidad inmigrante como educación, vivienda y servicios, y confesó vivir en medio de la incertidumbre de terminar en la calle.

“Mi familia en todo este tiempo no ha recibido ni un centavo. Habíamos sufrido, sufrimos y seguimos sufriendo con el miedo de no saber qué va a pasar con nosotros mañana”, confesó la joven de origen mexicano, pidiendo al Gobernador acciones reales, al igual que a la Legislatura. “Es muy triste ver como Nueva York se ha convertido en el estado más desigual del país, donde los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres más pobres, sin que Cuomo haga nada por evitarlo. Cuomo no ha hecho nada por nosotros y es el momento de hacerlo”.

Norberta Guerrero, quien vive en Yonkers, y se gana la vida como vendedora ambulante, narró el calvario que ha sido mantenerse en pie en medio de la pandemia.

“Desde el comienzo de esta pandemia no he podido trabajar ni mantener a mis hijos. Durante once meses, ha sido difícil pagar el alquiler y he tenido que pedir prestado dinero a familiares para poder sobrevivir. Nuestras comunidades y niños están sufriendo”, dijo la madre soltera. “Necesitamos que Albany apruebe soluciones: que aumente los impuestos a los ricos, cancele el alquiler y de financiamiento para los trabajadores excluidos ahora”.

Clara Cortés, residente de Long Island, quien asistió a las protestas frente a las oficinas de los líderes de la Legislatura, comentó el dolor que siente al saber que a pesar de ser trabajadora esencial, ha sido excluída de cualquier ayuda por parte de la Administración Cuomo y el Gobierno estatal.

“El COVID-19 ha devastado a mi familia. Mi esposo casi pierde la vida y hoy sigue luchando por su vida en un centro de rehabilitación. Los dos somos trabajadores imprescindibles, pero cuando nos enfermamos tuvimos que dejar de trabajar”, dijo la inmigrante.

Cortés agregó: “Cientos de miles de neoyorquinos como yo han sido excluidos de cualquier tipo de ayuda del gobierno durante este tiempo. No merecemos vivir bajo tanta incertidumbre, sin saber cuándo vendrá la próxima comida o si tendremos o no un techo sobre nuestras cabezas. Los senadores de Long Island deben actuar ahora: el tiempo corre y nuestra comunidad está sufriendo”.

Ante los reclamos de los manifestantes, Heriberto González, vocero de Carl Heastie aseguró que, “como ha señalado previamente el presidente de la Asamblea: ‘la oferta tiene que ser igual a la demanda. Así que, a medida que avanzamos en estas negociaciones presupuestarias, nada queda fuera de la mesa'”.

El Diario intentó conseguir una reacción de la oficina del gobernador Cuomo, pero todavía no habían emitido ningún comentario sobre las exigencias de los activistas e inmigrantes y sobre las denuncias de que han sido olvidados por su Administración.

Exigencias de los manifestantes y datos de muertes de COVID en NY