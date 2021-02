Macabro hallazgo tras mal olor: cadáver de joven apuñalado en apartamento en El Bronx

NYPD está investigando después de descubrir el cadáver de un joven con varias puñaladas en un apartamento en El Bronx (NYC).

Alertados por vecinos que percibieron un fuerte hedor, los oficiales respondieron al edificio Pelham Parkway en Cruger Avenue, poco después de las 9:30 a.m. del lunes.

El superintendente del edificio les dio acceso al apartamento y al ingresar la policía encontró a un hombre muerto en el piso de la sala, con múltiples puñaladas en el torso.

Las autoridades luego identificaron a la víctima como Adam Saunders, de 23 años, residente de Brooklyn. La policía dijo que había visitado el edificio, pero que no vivía allí.

En principio se desconocía el paradero del ocupante del apartamento, cuánto tiempo llevaba el cadáver de Saunders en la escena y si había sido asesinado allí mismo. TAl momento no se han anunciado arrestos, informó News 12.

The heartbroken mother of a Brooklyn man whose decomposing corpse was found face-up in a Bronx apt. struggled to make sense of her son’s gruesome stabbing — and urged cops to find the killer.

“I am so surprised … I want them to find this person.”https://t.co/g21aLToZQe

— New York Daily News (@NYDailyNews) February 23, 2021