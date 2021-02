“You’ll never walk alone”: El mensaje del Liverpool para Alisson Becker tras la tragedia de su padre

Esta mañana se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento por ahogamiento del padre del guardameta Alisson Becker, don José Becker, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida cerca de una represa en la ciudad de Lavras do Sul, en Río Grande do Sul a 320km de Porto Alegre.

José Agostinho Becker, de 57 años, desapareció alrededor de las cinco de la tarde del miércoles. La última vez que se le vio fue en el agua del lago, pero no volvió a su casa, por lo que se realizó un operativo de búsqueda y cerca de la medianoche hallaron su cuerpo sin vida.

Ante la tragedia, el Liverpool FC se solidarizó con su guardameta a través de un comunicado que colgaron en sus redes sociales, pidiendo respeto a la prensa para la familia en este momento de dolor y recordándole al futbolista que “nunca caminará solo”, tal y cómo lo dice la canción que el club adoptó como himno desde 1963.

“El Liverpool FC está profundamente entristecido por la trágica muerte del padre de Alisson Becker, José, en Brasil el miércoles. Los pensamientos de todos en el equipo están con Alisson y la familia Becker en este momento increíblemente triste y difícil. El club solicita que los medios respeten la privacidad de Alisson y su familia durante este tiempo”, se puede leer en el comunicado.

We are deeply saddened by the tragic death of Alisson Becker’s father, Jose, in Brazil on Wednesday.

The thoughts of everybody at the club are with @Alissonbecker and the Becker family at this incredibly sad and difficult time ❤️

— Liverpool FC (@LFC) February 25, 2021